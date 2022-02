Primaria Oradea si OTL vor sa achizitioneze, in urmatorii doi-trei ani, 100 de autobuze noi, hibrid si electrice, dintre care 40 in acest an. Intre timp, in teste la Oradea se afla un nou autobuz, complet electric - Mercedes-Benz eCitaro.Directorul OTL, Adrian Revnic, a declarat ca societatea de transport este interesata de achizitia in urmatorii 2-3 ani a cca 100 de autobuze noi, atat pentru zona urbana, cat si pentru zona metropolitana, cu finantare europeana. "In acest moment discutam ... citeste toata stirea