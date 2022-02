PS Bocskei Laszlo, episcopul romano-catolic de Oradea, a transmis vineri, 25 februarie, un apel la rugaciune pentru pacea lumii, in contextul conflictului actual dintre Rusia si Ucraina. In urma intensificarii conflictului din Ucraina, episcopul PS Bocskei Laszlo, episcopul romano-catolic de Oradea, a transmis un mesaj in care invoca pacea, indemnand credinciosii la rugaciune pentru dobandirea darului pacii.Redam mai jos continutul integral al mesajului Preasfintitului:"Fericiti facatorii ... citeste toata stirea