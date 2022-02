Un nou castigator in cadrul campaniei "Plateste impozitul online si castiga o zi de distractie la Aquapark Nymphaea". Larisa Crisan, domiciliata pe str. Esepes Voda, a castigat vineri un voucher cu care va putea intra la aquapark impreuna cu un alt adult si doi copii cu varsta sub 18 ani.La extragerea de vineri au fost inscrisi 3.564 de contribuabili care si-au platit online impozitele datorate pentru anul in curs, in perioada 15 - 21 februarie 2022.Extragerea computerizata a desemnat-o ... citeste toata stirea