Un barbat in varsta de aproximativ 60 de ani a decedat, duminica, in urma unui incendiu, produs, cel mai probabil, din cauza faptului ca a adormit cu tigara aprinsa in mana.Potrivit mr. Camelia Rosca, purtatorul de cuvant al ISU Bihor, duminica, in jurul orei 15.35, echipajele Detasamentului de Pompieri Marghita au intervenit cu doua autospeciale de lucru cu apa si spuma, pentru stingerea unui incendiu produs la o locuinta din localitatea Iteu Nou, comuna Abram.In momentul sosirii ... citeste toata stirea