Muzeul Esarii Crisurilor Oradea - Complex Muzeal invita oradenii sa se implice si in anul 2022 in programul Adopta o vietate la Vivariu! Programul a debutat in noiembrie 2019 si s-a bucurat de succes in randul vizitatorilor care pot "nasi" un animal, pentru un an.Concret, oricine doreste poate adopta, de la distanta, un animal de la Vivariul institutiei muzeale. "Dorim sa continuam acest proiect pentru ca, pe langa suportul real oferit pentru intretinerea si tratarea animalelor din Vivariu, ... citeste toata stirea