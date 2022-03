Echipa de permanenta a Garzii de Mediu Bihor a fost alertata in cursul zilei de miercuri, 23 martie, de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, cu privire la existenta unui incendiu de vegetatie uscata in apropiere de localitatea Miersig.La fata locului s-a constatat existenta unui incendiu de proportii pe raza comunei Husasau de Tinca, in apropierea lacului de acumulare Miersig. Focul a fost stins in jurul orei 20.00, miercuri, 23 martie. A fost afectata o suprafata de circa 160 ha ... citeste toata stirea