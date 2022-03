Dupa un drum de trei ore, cele doua camioane care au pornit de la Oradea, incarcate cu aproape 20 de tone de ajutoare, au ajuns ieri dupa-masa in apropiere de vama Halmeu, unde o mana de voluntari au lucrat la foc continuu pentru a descarca paletii si a-i reincarca in alte doua TIR-uri venite din Ucraina. Toata actiunea s-a terminat la miezul noptii, cand camioanele ucrainenilor au trecut fara probleme granita."Operatiunea, deloc usoara, a durat in jur de sapte ore si a fost posibila cu ... citeste toata stirea