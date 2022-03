Oradea intampina in acest an Sarbatorile Pascale cu o noua editie a Targului de Pasti in Cetatea Oradea. Asociatia pentru Promovarea Turismului din Oradea si Regiune (Visit Oradea), cu sprijinul Primariei Municipiului Oradea, organizeaza Targul de Pasti in perioada 15-25 aprilie.Editia din acest an vine cu o noutate: o expozitie de oua de Pasti personalizate in curtea Cetatii dedicata companiilor, ONG-urilor, asociatiilor, scolilor, liceelor, artizanilor, artistilor sau oricaror organizatii ... citeste toata stirea