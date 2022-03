Administratia Nationala de Meteorologie a emis joi o informare meteo de ploi abundente, intensificari ale vantului si ninsori la munte. 20 de judete se vor afla sub Cod galben de ploi si vant puternic, cu rafale de 75 km/ora. De sambata, vremea se raceste.Informarea meteo este in vigoare de joi ora 12.00 pana sambata ora 21.00 si anunta ca, in cea mai mare parte a tarii, va ploua mai ales sub forma de aversa. In intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor inregistra cantitati de apa ce ... citeste toata stirea