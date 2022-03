Hidrologii au emis, joi, o avertizare - Cod galben de inundatii pe raurile din 16 judete. Avertizarea a intrat in vigoare, joi, la ora 22.00 si va fi in vigoare pana luni la ora 12.00.Avand in vedere situatia hidrometeorologica actuala si prognoza meteorologica pentru urmatoarele 72 de ore, ca urmare a precipitatiilor prognozate, cedarii apei din stratul de zapada si propagarii, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte ... citeste toata stirea