Municipalitatea oradeana va depune proiecte pentru reabilitare energetica a cladirilor in care functioneaza noua unitati de invatamant si a 15 blocuri de locuinte. Finantarea, in valoare totala de peste 26 milioane euro, va fi asigurata prin PNRR.S-au deschis axele de finantare prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), una dintre ele avand in vedere renovarea si eficienta energetica a cladirilor. Pe partea de eficienta energetica vor putea fi finantate doua tipuri de cladiri: ... citeste toata stirea