Astazi, 20 aprilie, oradenii pot vizita gratuit toate obiectivele turistice din cadrul Oradea Heritage, precum si toate expozitiile gazduite de acestea. Vizitele se pot face in intervalul orar 10.00-18.00.Cu ocazia implinirii a 103 ani de administratie romaneasca la Oradea, astazi, 20 aprilie, in intervalul orar 10.00 - 18.00, Oradea Heritage ofera gratuitate tuturor vizitatorilor la obiectivele turistice aflate in administrare: Casa Darvas - la Roche; Turnul Primariei Oradea; Sinagoga Sion; ... citeste toata stirea