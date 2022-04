Avand in vedere ca in intervalul 27 aprilie, ora 12.00, 28 aprilie, ora 21.00, judetul Bihor se afla sub incidenta atentionarii meteorologice - Cod galben, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Crisana" al judetului Bihor face mai multe recomandari.Conform datelor furnizate de Administratia Nationala de Meteorologie, in Bihor urmeaza "intensificari ale vantului, vijelii, descarcari electrice, grindina, averse de 20-30 L/mp, izolat 40-60 L/mp". Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ... citeste toata stirea