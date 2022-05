Un barbat in varsta de 34 de ani a fost salvat de pompieri din apele Crisului Repede. Acesta prezenta hipotermie si a fost transportat la spital pentru ingrijiri.Potrivit mr. Camelia Rosca, purtatorul de cuvant al ISU Bihor, duminica, 29 mai a.c., pompierii militari au intervenit in municipiul Oradea, unde au actionat pentru salvarea unei persoane din apele Crisului Repede. "In jurul orei 15.20, un apelant al numarului unic 112 solicita interventia echipajelor specializate ale Inspectoratului ... citeste toata stirea