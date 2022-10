Un nou incendiu de natura electrica a izbucnit in dupa-amiaza zilei de joi, la o locuinta situata in localitatea Santion, dupa ce, in urma cu o zi, un eveniment similar s-a produs la o gospodarie situata in municipiul Oradea.Pentru gestionarea evenimentului, la adresa indicata de apelantul numarului unic 112, au fost mobilizate de urgenta, patru echipaje de pompieri militari din cadrul Detasamentului 2 Oradea, cu doua autospeciale de lucru cu apa si spuma, cu o autospeciala de lucru la ... citeste toata stirea