Pentru protejarea populatiei, in aceasta perioada, inspectorii de prevenire ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Crisana" al judetului Bihor (ISU Bihor) au controlat si continua sa desfasoare verificari de specialitate la salile de evenimente si alte spatii in care se organizeaza mese festive de Revelion.Totodata, peste 250 de pompieri militari bihoreni sunt pregatiti sa intervina in orice moment, pentru gestionarea situatiilor de urgenta care pot surveni in prioada Revelionului, la