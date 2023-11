In dimineata zilei de joi, 9 noiembrie a.c., pompierii militari bihoreni au actionat in municipiu, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism, impiedicand propagarea flacarilor la intreaga masina.La ora 07.23, echipajele Detasamentului 2 de Pompieri Oradea au fost alertate pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism aflat in mers, pe strada Mestesugarilor din municipiu. Pompierii militari au localizat si lichidat ... citeste toata stirea