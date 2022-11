Albumul lansat in cadrul Salonului International Varadinum - Oradea mea, la a III-a editie

Decernarea premiilor celei de-a sasea editii a Salonului International de Arta Fotografica Varadinum s-a desfasurat marti, 8 noiembrie, in Sala Mare a Primariei Oradea, si a inclus lansarea celei de-a III-a editii a Albumului Oradea mea, realizat de artistul fotograf Ovi D. Pop.La editia din acest an au fost inscrise 186 de imagini din 43 de tari, iar imaginile premiate au fost proiectate pe ecrane in seara premierii. Atmosfera a fost completata de violonista Ioana Dascalu, care a acompaniat ... citeste toata stirea