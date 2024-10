Alegeri la Colegiul Medicilor Bihor - Carmen Pantis a primit cele mai multe voturi

Au fost alegeri, in weekend, la Colegiul Medicilor (CM) Bihor. 671 de medici au ales noul Consiliu Judetean al Medicilor Bihor in 4 si 5 octombrie. Cele mai multe voturi a primit actuala presedinta a CM Bihor, Carmen Pantis.Primul tur al alegerilor a avut loc pe 25 si 26 septembrie dar prezenta la vot a fost de doar 14,5%. Al doilea tur s-a desfasurat in 4 si 5 octombrie. Medicii au putut vota atat fizic, la sediul CM Bihor din strada Marasesti nr.19, cat si prin aplicatie electronica. Din ... citește toată știrea