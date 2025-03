Alegeri prezidentiale si locale partiale - Primarii si secretarii, instruiti

In contextul alegerilor prezidentiale si locale partiale programate in anul 2025, marti, 18 martie, au avut loc sesiunile de instruire a primarilor si secretarilor generali din cele 101 unitati administrativ teritoriale ale judetului Bihor.In judetul Bihor vor avea loc alegeri locale partiale pe data de 4 mai, concomitent cu primul tur al alegerilor prezidentiale, pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean Bihor si primarii comunelor Cabesti si Rieni, ramase vacante in urma ... citește toată știrea