Alegerile prezidentiale - Curtea Constitutionala a anulat intregul proces electoral

Curtea Constitutionala a decis azi, 6 decembrie, anularea intregului proces electoral al alegerilor prezidentiale."In temeiul art. 145 lit. f) din Constitutie, anuleaza intregul proces electoral cu privire la alegerea presedintelui Romaniei, desfasurat in baza HG 756/2024 privind stabilirea datei alegerilor pentru presedintele Romaniei in anul 2024 si a HG 1.061/2024 privind aprobarea programului calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare pentru alegerea presedintelui Romaniei in ... citește toată știrea