Alerta de vant, viscol la munte

Frigul de Boboteaza se transforma in viscol in zonele montane, unde meteorologii Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM) au emis cod galben. Alerta de vant intens si in Bihor.Potrivit ANM, vor fi intensificari ale vantului si viscol in nordul Carpatilor Orientali. Sunt vizate judetele Satu Mare, Bihor, Salaj, Cluj, Alba, Maramures, Bistrita-Nasaud, Suceava, Neamt, Vrancea, Buzau, unde joi, intre orele 2.00 - 14.00, in Carpatii Orientali si local in Muntii Apuseni vantul va avea ... citeste toata stirea