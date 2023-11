Sportivul oradean Alex George Cret a cucerit medalia de bronz la intrecerile Campionatelor Europene U23 la Judo, competitie care in acest an s-a desfasurat in Germania, la Postdam.Programate la finele saptamanii trecute, intrecerile continentale l-au adus si pe sportivul bihorean la startul categoriei -90 kg.Legitimat la CSM Oradea si antrenat de Emil Morar si Dan Fasie, Alex Cret a avut o evolutie buna, reusind sa ajunga pana in semifinale.Mai intai, oradeanul a avut liber in turul I, ... citeste toata stirea