Primarul municipiului Oradea, Florin Birta, a primit astazi vizita Ambasadorului Georgiei in Romania, Excelenta Sa, Tamar Beruchashvili, aflata in Oradea la invitatia senatorului Biro Rozalia, presedinta Organizatiei de Femei a Partidului Popular European (EPP Women). La intalnire a participat si presedintele Consiliului Judetean Bihor, Ilie Bolojan.Aflata pentru prima data in Oradea, ambasadoarea Tamar Beruchashvili a perceput municipiul de pe Crisul Repede ca fiind "un oras incantator". In ... citeste toata stirea