Amical de lux sambata pentru FC Bihor, pe Cluj Arena, cu liderul Superligii

Profitand de intreruperea campionatului Ligii a II-a, FC Bihor Oradea va sustine in acest sfarsit de saptamana un joc amical la Cluj Napoca.Ros-albastrii vor intalni liderul Superligii, U Cluj, echipa care dupa doar cateva etape s-a instalat in fruntea clasamentului primei ligi de fotbal.Alb-negrii, pregatiti de Ioan Ovidiu Sabau, au adunat 23 de puncte, dupa ce in cele 12 etape au obtinut 6 victorii si 5 rezultate de egalitate, fiind invinsi o singura data. De asemenea, au cel mai bun ... citește toată știrea