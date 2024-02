Amicale: Lotus Baile Felix a remizat la Satu Mare, iar Crisul Santandrei s-a impus in Ungaria

Nu doar FC Bihor a avut programate jocuri amicale in acest weekend. Si celelalte doua formatii bihorene de fotbal din Liga a III-a, Lotus Baile Felix si Crisul Santandrei, si-au incheiat cantonamentul si au sustinut jocuri de verificare.Echipa din comuna Sanmartin, Lotus Baile Felix, s-a deplasat la Satu Mare, pentru duelul cu colega de serie din campionat, CSM Olimpia din localitate. In fapt, s-au intalnit in acest amical, care a avut loc vineri, doua echipe de pe podium in Seria a 10-a a ... citește toată știrea