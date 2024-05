Amintiri despre vizita istorica a Papei Ioan Paul al II-lea in Romania - O marturie personala

Episcopia Romano-Catolica de Oradea va gazdui, in perioada 13-15 mai, sesiunea plenara de primavara a Conferintei Episcopilor Catolici din Romania.Conferinta se intruneste de doua ori pe an si este formata din episcopi romano-catolici si greco-catolici din intreaga tara, exprimand relatia stransa a diecezelor si unitatea cu succesorul Sfantului Petru, Papa Francisc.In cadrul acestei sesiuni de primavara, pe 15 mai, de la ora 07.30, in parohia greco-catolica din Haieu - Baile "1 Mai" va avea ... citește toată știrea