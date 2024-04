Ansamblul Folcoric "Bihorul", invitat la un festival in Germania

Ansamblul Folcloric "Bihorul" este invitat, in perioada 7-14 mai, sa participe la Festivalul Harmoniei 2024, unde sunt invitate peste 170 de ansambluri folclorice si coruri. Aproximativ 4.500 de participanti care vor reprezenta peste 30 de natiuni si culturi diferite, in orasul Limburg-Germania, o experienta de neuitat in cel mai mic oras al ... citește toată știrea