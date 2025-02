Apel public pentru inscrierea partenerilor locali - Beneficii pentru turistii

Pentru al saselea an consecutiv, Oradea isi intampina turistii cu o serie de beneficii si gratuitati.Visit Oradea, cu sprijinul Primariei Oradea, in parteneriat cu OTL, Fundatia de Protejare a Monumentelor Istorice Bihor (Oradea Heritage), Muzeul Esarii Crisurilor Complex Muzeal si unitatile din industria ospitalitatii, continua campania "Oradea cu drag", incepand cu data de 1 martie 2025.Editia anterioara a campaniei, desfasurata in 2024, a inregistrat rezultate semnificative. Peste 5.415 ... citește toată știrea