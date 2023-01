Apel public pentru inscrierea partenerilor locali in Oradea - Beneficii pentru turistii

Pentru al patrulea an consecutiv, Oradea isi va intampina turistii cu o serie de beneficii si gratuitati.Asociatia pentru promovarea turismului din Oradea si regiune (Visit Oradea), cu sprijinul Primariei Oradea, in parteneriat cu OTL, Fundatia de Protejare a Monumentelor Istorice Bihor (Oradea Heritage), institutiile muzeale din oras si unitatile din industria ospitalitatii, reia campania "Oradea cu drag", incepand cu data de 1 martie 2023.Printre rezultatele editiei din 2022, derulate in ... citeste toata stirea