Aproape de o tragedie la Aquaparkul Nymphaea - Copilul de 10 ani si-a revenit

Aflat in stare critica la Spitalul Judetean, unde a fost adus vineri, in urma unui accident care a avut loc in Aquaparkul Nymphaea, copilul de 10 ani si-a revenit duminica, conform purtatoarei de cuvant a Spitalului Judetean.Inspectoratul de Politie Judetean Bihor a fost sesizat vineri, 13 decembrie, la ora 15.27, prin 112 ca un minor s-ar fi inecat, intr-o piscina interioara din incinta complexului de agrement Nymphaea din Oradea.La fata locului, politistii oradeni au identificat persoana ... citește toată știrea