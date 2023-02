APTOR si-a prezentat raportul de activitate - Peste 500.000 de participanti la evenimente

Obtinerea pentru Oradea a statutului de areal balnear cu caracter permanent, peste 500.000 de participanti la evenimente, lansarea unui proiect turistic AR/VR si sapte evenimente in premiera, sunt doar cateva din realizarile importante prezentate in raportul APTOR pe 2022.Directorul general APTOR, Alexandru Chira, a sustinut joi, 9 februarie, o conferinta de presa in care a prezentat raportul de activitate pentru anul 2022 al Asociatiei pentru promovarea turismului din Oradea si regiune ... citeste toata stirea