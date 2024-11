Arcasi bihoreni, prezenti la Palatul Elisabeta, la receptia oferita de Alteta Sa Regala Principele Radu

Palatul Elisabeta a gazduit luni un eveniment dedicat sportivilor si antrenorilor afiliati Federatiei Romane de Tir cu Arcul (F.R.T.A), federatie aflata inca din 2011 sub Inaltul Patronaj al Altetei Sale Regale Principele Radu.In Sala Regilor a avut loc o ceremonie in care Principele Radu a adresat felicitari sportivilor si antrenorilor cu rezultate foarte bune in acest an.La eveniment au participat sportivi medaliati international, reprezentanti ai catorva cluburi sportive din tara, ... citește toată știrea