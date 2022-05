Arcasii de la Redpoint Oradea si-au adjudecat trei medalii si au ocupat locul 3 la Cupa Federatiei

La Cupa Federatiei de tir cu arcul, competitie care s-a desfasurat in weekend la Aninoasa, in judetul Hunedoara, arcasii Clubului Sportiv Redpoint Oradea au reusit sa obtina rezultate foarte bune la individual, precum si locul trei pe tara in ierarhia cluburilor.Inainte de competitie, cei trei reprezentanti ai tirului cu arcul oradean au fost in cantonament tocmai la Aninoasa.La concurs, Mark Hendre a obtinut medalia de aur la barebow juniori, Adrienn Haragos medalia de argint la arc ... citeste toata stirea