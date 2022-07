Arhitectul Vladimir Arsene, prezent la Oradea - Impresionat de arhitectura orasului

La invitatia Filialei Bihor a Ordinului Arhitectilor din Romania, arhitectul Vladimir Arsene a fost prezent la Oradea, unde, in cadrul evenimentului saptamanal Joia la Darvas, a vorbit despre proiecte viitoare privind reconversia unor cladiri in spatii muzeale.Acesta a avut o intalnire cu viceprimarul Arina Mos, care, in calitate de coordonator al Institutiei Arhitectului Sef si presedinte al Comisiei municipale de urbanism si amenajare a teritoriului, i-a propus o colaborare privind ... citeste toata stirea