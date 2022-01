Atacantul oradean Ioan Hora va juca la FC Hermannstadt

Fotbalistul oradean Ioan Hora nu va mai juca la UTA in noul an. Atacantul s-a despartit de gruparea din prima liga si a ales sa se bata la promovare cu sibienii de la FC Hermannstadt."Un profesionist care nu mai are nevoie de nicio prezentare face parte incepand de azi din familia #FCH! Este vorba despre Ioan Hora, unul dintre cei mai titrati fotbalisti din Romania care au jucat vreodata la Sibiu si sub culorile echipei noastre. La cei 33 de ani ai sai, Ioan Hora are un palmares impresionant", ... citeste toata stirea