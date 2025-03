Atelier de realizat oua incondeiate - Traditii Pascale

In apropierea sarbatorilor pascale, Sectia de Etnografie a Muzeului Esarii Crisurilor din Oradea, vine in intampinarea publicului cu un atelier de incondeiat oua.Activitatea, dedicata scolarilor si adultilor, va consta in incondeierea cu ceara a oualor, prin realizarea unor motive traditionale, cu participarea mesterului popular Dorina Hanza, din Dragoteni (jud. Bihor) si sub indrumarea specialistilor din cadrul Sectiei de Etnografie a ... citește toată știrea