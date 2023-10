Dupa ce, in luna mai, a infiintat Asociatia Atletilor Semifondisti Oradeni (AASO), sportivul Mark Fandly a organizat si primul eveniment. "Halloween Cros" a reunit in weekend, in Parcul IC Bratinau, 118 participanti, care au ales sa alerge pentru a sarbatori indragita sarbatoare.Participantii au avut optiunea sa vina costumati si sa primeasca si premii, dar pana la urma toti cei care au alergat au fost premiati.In plus, concurentii de pe locurile 1, 2 si 3 au fost rasplatiti cu medalii, ... citeste toata stirea