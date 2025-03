Au inceput concertele de Paste in Bihor - "Lumina din Lumina", la editia a III-a

Au inceput concertele dedicate sarbatorilor pascale in judetul Bihor, in cadrul celei de-a treia editii a proiectului ,,Lumina din Lumina".Artisti populari, copii, interpreti de muzica clasica si coruri bisericesti sustin concerte cu pricesne si cantari specifice acestei perioade, in toate zonele judetului.In prima saptamana au fost organizate concerte in Nucet, Valea de Sus (comuna Campani), Stei, Vintere, Capalna, Gepiu si Ciumeghiu."Se implinesc trei ani de cand Consiliul Judetean ... citește toată știrea