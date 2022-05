Au inceput inscrierile pentru Campionatul Judetean de Padel!

Padel Arena Oradea va gazdui primele doua etape ale Campionatului Judetean de Padel. Prima etapa va avea loc in perioada 14-15 mai, iar cea de-a doua in weekend-ul urmator, 21-22 mai. La masculin vor fi doua nivele valorice: nivelul 1 (avansati) si nivelul 2 (amatori) in timp ce la feminin va exista o singura categorie, open.Taxa de participare este de 200 de lei pe echipa/turneu cu cinci meciuri garantate pentru fiecare echipa participanta. Data limita de inscrieri este 12 mai.De asemenea, ... citeste toata stirea