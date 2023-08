Aeroportul din Oradea are in derulare proiecte in valoare de peste 328 de milioane de lei (peste 66 de milioane de euro): extinderea pistei cu 420 de metri (de la 2.100 m la 2.520 m), extinderea terminalului de pasageri (suprafata caruia va creste de 4 ori fata de situatia anterioara) si montarea unui gard perimetral inteligent.Proiectele sunt finantate din fonduri europene si trebuie sa fie finalizate pana la finalul anului 2023. Pe toata perioada lucrarilor zborurile sunt operate de pe ... citeste toata stirea