Avertizare meteorologica - In zonele montane vor fi precipitatii si viscol

Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare si o avertizare cod galben privitoare la precipitatii, intensificari ale vantului si viscol in zona montana inalta.Informarea va intra in vigoare luni, la ora 17.00 si va fi valabila pana joi, la ora 20.00. Specialistii spun ca vor fi precipitatii moderate cantitativ, intensificari ale vantului si viscol in zona montana inaltaIn intervalul mentionat, indeosebi in jumatatea de vest a tarii, va ploua, la munte vor fi precipitatii ... citeste toata stirea