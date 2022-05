Azi, 21 mai - Ziua Politiei Locale in Romania

21 mai este o zi cu dubla semnificatie in Romania: Sarbatoarea Sfintilor Imparati Constantin si Elena, respectiv Ziua Politiei Locale."Obiectivul principal al activitatii Politiei Locale este acela de a veni in sprijinul comunitatii oradene, a cetatenilor orasului, veghind in permanenta la respectarea ordinii si linistii publice, a circulatiei pe drumurile publice, a disciplinei in constructii si afisajului stradal, la respectarea normelor de mediu, a activitatii comerciale, a evidentei ... citeste toata stirea