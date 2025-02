Balul Mozart al Kiwanis Art Oradea - Pianina, sevalete si premii de excelenta in ArtCZ

O noua editie a Balului Mozart urmeaza sa aiba loc pe 5 martie, de la ora 18.00, la Restaurantul Queen Mary din Oradea. Evenimentul este organizat de clubul Kiwanis Art Oradea (KAO), a carui activitate consta in sustinerea copiilor si tinerilor talentati din Bihor.Scopul Balului Mozart este unul caritabil. Din fondurile adunate, kiwanienele isi propun sa acorde binecunoscutele Premii de Excelenta in Arta, la fel ca in anii anteriori. Anul acesta, clubul doreste si dotarea cu o pianinCZ a ... citește toată știrea