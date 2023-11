Un barbat a fost salvat de pompieri miercuri, in Chijic, dupa ce a ramas prins sub roata unei remorci.Echipajele specializate ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Crisana" al judetului Bihor (ISU Bihor) au fost solicitate, miercuri, prin Sistemul Unic 112, sa intervina in localitatea Chijic, comuna Copacel, pentru salvarea unui barbat, in varsta de 65 de ani, prins sub roata unei remorci. Apelul, care sesiza situatia de urgenta, a fost primit in dispeceratul ISU Bihor, in jurul ... citeste toata stirea