Barbatul care l-a amenintat pe TikTok pe Ilie Bolojan a fost retinut de procurori

Barbatul care a adresat pe TikTok amenintari cu acte de violenta impotriva Presedintelui interimar al Romaniei si impotriva familiei acestuia, in legatura cu exercitarea functiei, a fost retinut si urmeaza sa fie prezentat in fata judecatorilor cu propunere de arestare preventiva.Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au pus in miscare, marti, actiunea penala impotriva unui inculpat (un barbat in varsta de 40 de ani) cercetat pentru savarsirea infractiunilor de incitare la ... citește toată știrea