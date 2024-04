Baschet: CSM CSU Oradea a pierdut in prelungiri meciul cu campioana U BT Cluj-Napoca. Intra in play-off de pe locul 2

Ultima etapa din TOP 10 Liga Nationala la baschet masculin a adus un joc bun practicat de jucatorii de la CSM CSU Oradea, chiar daca acestia au evoluat in deplasare, pe terenul campioanei en-titre si liderului la zi, U BT Cluj-Napoca.Jocul, desfasurat joi seara, in BT Arena, a fost foarte echilibrat si a avut nevoie de o repriza de prelungiri pentru a decide invingatoarea. In cele din urma s-au impus gazdele, cu scorul de 77-73, dar atitudinea aratata de ros-albastri este incurajatoare pentru ... citește toată știrea