Baschetbalistii de la CSM CSU Oradea au fost invinsi in primul joc pe care l-au sustinut in noua editie a FIBA Europe Cup.Vicecampionii Romaniei au primit miercuri seara, la Oradea Arena, replica echipei campioane a Slovaciei, Patrioti Levice, in prima etapa din Grupa J.Din pacate, ros-albastrii au cedat la o diferenta de doua puncte, cu scorul de 91-93, dupa un joc cu doua jumatati diametral opuse. Daca in primele 20 de minute elevii antrenorului Cristian Achim s-au aflat la timona jocului, ... citeste toata stirea