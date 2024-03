Baschet: CSM CSU Oradea joaca luni de la ora 19, la Bucuresti, cu Dinamo

Baschetbalistii de la CSM CSU Oradea revin la jocurile oficiale din acest an luni, cand, de la ora 19, vor sustine la Bucuresti jocul cu Dinamo, din cadrul celei de-a 22-a etape a campionatului Ligii Nationale.Conform calculelor hartiei, ros-albastrii sunt favoriti ai acestui joc, intrucat, aflandu-se pe locul 2 in TOP 10 se vor confrunta cu ultima clasata, Dinamo. Echipa pregatita de Cristian Achim are pana acum un bilant general de 9-2, in timp ce dinamovistii au 3-8.Dupa cum anunta ... citește toată știrea