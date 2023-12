Baschetbalistii de la CSM CSU Oradea incep luna decembrie cu un joc la Sibiu, meci programat sambata seara, in compania echipei locale BC CSU.Jocul va avea loc de la ora 19, in Sala Transilvania, in cadrul etapei a 11-a din sezonul regulat al Ligii Nationale Getica 95, urmand a fi transmis in direct pe canalul de YouTobe FRB TV.Luna decembrie programeaza in total sapte meciuri pentru CSM CSU Oradea, dintre care doua conteaza pentru FIBA Europe Cup, iar celelalte cinci sunt incluse in ... citeste toata stirea